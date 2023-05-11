***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNisan ayı içerisinde Bosna Hersek'de yerleşik firma ile imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında ilk mağaza açılışı Saraybosna'da gerçekleşmiştir, yurtiçinde 5 mağaza açılmış, 1 mağazamız bayimizden devralınmıştır.6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle bugün itibariyle 4 mağazamız kapalı bulunmaktadır. Hasar tespit ve tadilat çalışmaları tamamlandıkça uygun olan mağazalarımız yeniden faaliyete geçmeye devam etmektedir. Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.30 Nisan 2023 tarihi itibariyle yurtiçinde 161 ( 6'si bayi), yurtdışında 8 (2'i bayi) olmak üzere toplam 169 mağazamız bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150446BIST