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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2023 16:31
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nisan ayı içerisinde Bosna Hersek'de yerleşik  firma ile imzalanan  münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında ilk mağaza açılışı Saraybosna'da gerçekleşmiştir, yurtiçinde 5 mağaza açılmış, 1 mağazamız bayimizden devralınmıştır.
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle bugün itibariyle 4 mağazamız kapalı bulunmaktadır. Hasar tespit ve tadilat çalışmaları tamamlandıkça uygun olan mağazalarımız yeniden faaliyete geçmeye devam etmektedir. Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
30 Nisan 2023 tarihi itibariyle  yurtiçinde 161 ( 6'si bayi), yurtdışında 8 (2'i bayi) olmak üzere toplam 169 mağazamız bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150446


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ALFAS 267,40 323.158.024 % 10,00  
ULKER 35,64 527.168.948 % 10,00  
HALKB 11,33 762.235.822 % 10,00  
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Altın Gr. 1.271 1.272 -3,29  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.652 4.912 176,00  
Çeyrek 2.319 2.449 88,00  
Gümüş.Ons 24,37 24,39 -1,00  
Gümüş Gr. 15,36 15,38 -0,58  
B. Petrol 75,19 75,19 -1,22  
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