***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 16:31
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan ayı içerisinde Bosna Hersek'de yerleşik firma ile imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında ilk mağaza açılışı Saraybosna'da gerçekleşmiştir, yurtiçinde 5 mağaza açılmış, 1 mağazamız bayimizden devralınmıştır.
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle bugün itibariyle 4 mağazamız kapalı bulunmaktadır. Hasar tespit ve tadilat çalışmaları tamamlandıkça uygun olan mağazalarımız yeniden faaliyete geçmeye devam etmektedir. Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
30 Nisan 2023 tarihi itibariyle yurtiçinde 161 ( 6'si bayi), yurtdışında 8 (2'i bayi) olmak üzere toplam 169 mağazamız bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150446
BIST
17:524.864
En Yüksek
|Değişim
|: 8,23%
|| 369,77
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5219,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5221,3832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0611
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:521.268,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.270,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TUPRS
|71,50
|3.702.382.105
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.158.024
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|527.168.948
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|762.235.822
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.706.848
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.244.253
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.725.181
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.231.076
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,52
|1.116.782.588
|% -9,39
|
|BIGCH
|23,04
|1.614.628.738
|% -6,87
|
|THYAO
|138,20
|7.435.828.279
|% 8,99
|
|ISCTR
|14,10
|5.874.298.077
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.608.469.396
|% 6,53
|
|SISE
|40,40
|4.282.723.595
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.466.603
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.874.298.077
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,92
|2.000.978.053
|% 8,62
|
|YKBNK
|11,53
|3.220.797.598
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,45
|507.222.207
|% 9,37
|
|KOZAL
|17,32
|3.291.329.202
|% 5,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5659
|19,5735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3782
|21,3832
|% -0,28
|
|Sterlin
|24,4041
|24,5265
|% -0,73
|
|Frank
|21,7615
|21,8926
|% -0,47
|
|Riyal
|5,1976
|5,2236
|% 0,10
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:52
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407