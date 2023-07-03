***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKasım 2022‘de imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında Katar'da ilk mağaza açılışı Haziran ayı içerisinde gerçekleşmiştir.Haziran ayı içerisinde yurtiçinde 2 mağaza açılmıştır.Deprem felaketi nedeniyle bugün itibariyle 4 mağazamız kapalı bulunmaktadır. Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.30 Haziran 2023 tarihi itibariyle yurtiçinde 163 ( 6'si bayi), yurtdışında 9 (3'ü bayi) olmak üzere toplam 172 mağazamız bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164457BIST