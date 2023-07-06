***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 18:32
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mağaza sayısına ilişkin olarak, 11.05.2023 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında yurtiçinde açılan mağaza sayısı sehven 6 yerine 5 olarak ifade edilmiştir.
Nisan ayında 6 yeni mağaza açılmış, 1 mağaza da bayiden devralınmıştır.
Bu sebeple güncel mağaza sayımız yurtiçinde 164 ( 6'si bayi), yurtdışında 9 (3'ü bayi) olmak üzere toplam 173'tür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166585
BIST
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18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0418
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1956
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.602,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0746
|26,1088
|% 0,16
|
|Euro
|28,3578
|28,4729
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,1182
|33,2843
|% 0,28
|
|Frank
|29,0062
|29,1810
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9343
|6,9691
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.395
|10.658
|64,00
|
|Yarım
|5.205
|5.353
|32,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.677
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,04
|-0,36
|
|B. Petrol
|76,51
|76,51
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem