***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mağaza sayısına ilişkin olarak, 11.05.2023 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında yurtiçinde açılan mağaza sayısı sehven 6 yerine 5 olarak ifade edilmiştir.Nisan ayında 6 yeni mağaza açılmış, 1 mağaza da bayiden devralınmıştır.Bu sebeple güncel mağaza sayımız yurtiçinde 164 ( 6'si bayi), yurtdışında 9 (3'ü bayi) olmak üzere toplam 173'tür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166585BIST