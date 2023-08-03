***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, yapılan münhasır bayilik sözleşmeleri kapsamında Bosna Hersek'de 2'nci mağazasını, Türkmenistan ve Ürdün'de ilk mağaza açılışını gerçekleştirmiştir. Ayrıca yurtiçinde de Kırklareli 39 Burda AVM mağazası açılmıştır.Deprem felaketi sebebiyle yıkım kararı alınan Hatay Palladium AVM mağazasının 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle resmi olarak kapanışını gerçekleştirmiştir. Son durum itibariyle 3 mağazamız satışa kapalı bulunmaktadır.Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Güncel olarak yurtiçinde 164 ( 6'si bayi), yurtdışında 12 (6'sı bayi) olmak üzere toplam 176 mağazamız bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180438BIST