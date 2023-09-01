***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAğustos ayı içerisinde yurtiçinde İstanbul Kale Center ve Konya EnntepeAVM mağazası açılmıştır.Deprem felaketi sebebiyle son durum itibariyle 2 mağazamız satışa kapalı bulunmaktadır.Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Güncel olarak yurtiçinde 166 ( 6'si bayi), yurtdışında 12 (6'sı bayi) olmak üzere toplam 178 mağazamız bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190932BIST