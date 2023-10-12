***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, Suwen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023-2026 yılı ‘Resmi Sponsoru' olmuştur.Sponsorluk paketinin detayları ve içeriği önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan bir basın toplantısında Şirketimiz ve TVF Yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.Bu sponsorluk anlaşması ile Türkiye'de kadın voleybolunun başarısına destek vermek amacında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205426BIST