***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Eylül - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında yurtiçinde Kırıkkale Podıum AVM, Mersin Palm City ve Bursa Downtown AVM mağazaları açılmıştır.Deprem felaketi nedeniyle kapalı bulunan İskenderunPark AVM resmi olarak kapatılmış olup, geçici olarak satışına ara verilen Kahramanmaraş Piazza AVM yeniden açılmıştır.Yurtdışında bu dönemde Romanya'da Sibiu Promenada ve Croiava Promenada Mall'da 2 mağazamız, Irak'ta yapılan Franchise sözleşmesi kapsamında Family Mall'da ilk bayimiz açılmıştır.1 Kasım 2023 itibariyle mağaza sayılarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.Yurtiçi Mağaza 162Yurtiçi Mağaza - Bayi 6Romanya 6KKTC 2Yurtdışı Mağaza-Bayi 7TOPLAM 183Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214168BIST