***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Kasım- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yurtiçinde Giresun İnönü Cadde, Maltepe Cadde ve Muğla Marmaris Cadde mağazaları açılmıştır.Yurtdışında söz konusu dönemde Romanya'da 7'inci mağazamız Köstence City Park AVM'de açılmıştır.Moldova'da yapılan Franchise sözleşmesi kapsamında Kişinev MallDova AVM'de ilk bayimiz açılmıştır.1 Aralık 2023 itibariyle mağaza sayılarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.Yurtiçi Mağaza165Yurtiçi Mağaza - BayiRomanyaKKTCYurtdışı Mağaza-BayiTOPLAM188Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222105BIST