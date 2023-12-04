***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 18:25
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Kasım- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yurtiçinde Giresun İnönü Cadde, Maltepe Cadde ve Muğla Marmaris Cadde mağazaları açılmıştır.
Yurtdışında söz konusu dönemde Romanya'da 7'inci mağazamız Köstence City Park AVM'de açılmıştır.
Moldova'da yapılan Franchise sözleşmesi kapsamında Kişinev MallDova AVM'de ilk bayimiz açılmıştır.
1 Aralık 2023 itibariyle mağaza sayılarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
Yurtiçi Mağaza
165
Yurtiçi Mağaza - Bayi
6
Romanya
7
KKTC
2
Yurtdışı Mağaza-Bayi
8
TOPLAM
188
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222105
BIST
'
18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0460
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1469
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.882,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -41,93
|Açılış
|: 1.882,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8919
|28,9420
|% 0,16
|
|Euro
|31,2973
|31,3137
|% -0,47
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9676
|33,1662
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6856
|7,7241
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|920,11
|921,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,91
|979,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,74
|2.024,02
|% 0,66
|