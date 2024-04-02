***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Mart 2024 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında yurtiçinde Niğde Cadde, Mersin Tarsu Avm ve Van Mall AVM mağazaları açılmıştır. Muğla Göcek bayimiz satışa kapatılmıştır.1 Nisan 2024 itibariyle mağaza sayılarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.Yurtiçi Mağaza 168Yurtiçi Mağaza - Bayi 5Romanya 7KKTC 2Yurtdışı Mağaza - Bayi 9TOPLAM 191Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266004BIST