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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.08.2023 18:24
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.08.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 120.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 03.08.2023 10.000 0,004 18,506 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 16.08.2023 10.000 0,004 20,935 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 24.08.2023 20.000 0,009 19,688 .08.2023 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 40.000 adete ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189385


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Çeyrek 2.751 2.787 1,00  
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