***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.12.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 120.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 03.08.2023 10.000 0,004 18,506 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 16.08.2023 10.000 0,004 20,935 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 24.08.2023 20.000 0,009 19,688 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 06.12.2023 10.000 0,004 18,028 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 11.12.2023 20.000 0,009 17,953 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 13.12.2023 100.000 0,045 17,45 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 14.12.2023 115.629 0,052 16,678 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli kararına istinaden14.12.2023 tarihinde Şirketimizce Borsa İstanbul'da pay başına 16,50 TL – 16,75 TL (ağırlıklı ortalama 16,678 TL) fiyat aralığından toplam 115.629 TL nominal değerli SUWEN payları geri alınmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,052).14.12.2023 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 285.629 adete ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225971BIST