***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sona Ermesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 120.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 03.08.2023 10.000 0,004 18,506 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 16.08.2023 10.000 0,004 20,935 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 24.08.2023 20.000 0,009 19,688 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 06.12.2023 10.000 0,004 18,028 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 11.12.2023 20.000 0,009 17,953 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 13.12.2023 100.000 0,045 17,45 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 14.12.2023 115.629 0,052 16,678 -B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 18.12.2023 20.000 0,009 18,687 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 21,08 17,59 5.374.710 İç kaynaklar 305,629 0,136Ek AçıklamalarSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde azami 6.000.000 adet, Azami fon tutarı 120.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 21.07.2023- 31.12.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %0,136 temsil eden 305.629 TLnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 21,08 TL olup ortalama bedel ise pay başına 17,59 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında ortalama 5.374.710 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231750BIST