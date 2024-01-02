Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.01.2024 23:14
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sona Ermesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 120.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 03.08.2023 10.000 0,004 18,506 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 16.08.2023 10.000 0,004 20,935 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 24.08.2023 20.000 0,009 19,688 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 06.12.2023 10.000 0,004 18,028 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 11.12.2023 20.000 0,009 17,953 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 13.12.2023 100.000 0,045 17,45 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 14.12.2023 115.629 0,052 16,678 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 18.12.2023 20.000 0,009 18,687 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 21,08 17,59 5.374.710 İç kaynaklar 305,629 0,136

Ek Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde azami 6.000.000 adet, Azami fon tutarı 120.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 21.07.2023- 31.12.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %0,136 temsil eden 305.629 TLnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.
Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 21,08 TL olup ortalama bedel ise pay başına 17,59 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında ortalama 5.374.710 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231750


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.624
Değişim :  2,06% |  154,11
Açılış :  7.542  
Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
7.542 En Yüksek
7.634
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 238,70 1.028.147.408 % 10,00  
SMART 31,46 41.927.565 % 10,00  
KRSTL 12,54 63.238.507 % 10,00  
PAPIL 58,85 49.516.070 % 10,00  
PAMEL 114,40 38.493.492 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 29,7445 29,7525 % 0,07  
Euro 32,5081 32,5755 % -0,03  
Sterlin 37,3939 37,5814 % -0,02  
Frank 34,8034 35,0131 % -0,06  
Riyal 7,9012 7,9408 % -0,04  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,64 23,68 % 0,66  
Platin 982,33 988,63 % 0,66  
Paladyum 1.075,84 1.090,28 % 0,66  
Brent Pet. 76,04 76,04 % 0,66  
Altın Ons 2.059,01 2.059,35 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru