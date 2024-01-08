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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.01.2024 18:40
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 04.01.2024 126.522 0,056 20,938 -
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 08.01.2024 189.000 0,084 20,956 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.01.2024 tarihli kararına istinaden
08.01.2024 tarihinde Şirketimizce Borsa İstanbul'da pay başına 20,72 TL – 21,06 TL (ağırlıklı ortalama 20,956 TL) fiyat aralığından 189.000 TL nominal değerli SUWEN payları geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu SUWEN payları 315.522 adete ulaşmıştır.
Bu işlemlerle birlikte 08.01.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu toplam SUWEN payları 621.151 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,28).
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234862


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