***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 5.000.000 15.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 NâmaB Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 51.000.000 153.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 60.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 108.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin, 300.000.000-TL (üçyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 108.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.05.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153431BIST