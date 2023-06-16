***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2023 18:18
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım İşlemine İlişkin Değişiklik Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye artırımı tutarları ile İç kaynaklardan karşılanacak sermaye artışında kullanılacak kalemlerde değişikliğe gidilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 5.000.000 15.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 Nâma
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 51.000.000 153.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 68.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 100.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
24.05.2023 tarihinde SPK'ya bedelsiz sermaye artışına ilişkin başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuzun incelenmesi aşamasında görülen lüzum üzerine, toplam sermaye artışı tutarını değiştirmemek üzere,iç kaynaklardan karşılanacak ve sermaye artışında kullanılacak kalemlerin tutarlarında değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu itibarla, Şirket Yönetim Kurulunun 16.06.2023 tarihli toplantısında, aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır:
300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
İç kaynaklardan yapılacak 168.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının, 68.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 100.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, böylelikle iç kaynaklardan yapılacak toplam sermaye artırımı tutarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,
Artırılan 168.000.000 TL tutarındaki sermayenin 15.000.0000 TL tutarındaki (15.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 153.000.000 TL tutarındaki (153.000.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159519
BIST