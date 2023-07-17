***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.07.2023 10:59
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 5.000.000 15.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 Nâma
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 51.000.000 153.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.07.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 68.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 100.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 13.07.2023 tarih ve 38/787 sayılı kararı ile onaylanmış olup bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımına 18.07.2023 tarihinde başlanacaktır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172611
BIST