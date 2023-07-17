***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 5.000.000 15.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 NâmaB Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 51.000.000 153.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.07.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 68.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 100.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 13.07.2023 tarih ve 38/787 sayılı kararı ile onaylanmış olup bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımına 18.07.2023 tarihinde başlanacaktır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172611BIST