***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.08.2022 22:02
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057895
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0601
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1067
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.017,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1077
|18,1253
|% 0,33
|
|Euro
|18,0475
|18,0854
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,3666
|21,4738
|% 0,92
|
|Frank
|18,7102
|18,8229
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8080
|4,8321
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,49
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|10,02
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.835
|6.908
|26,00
|
|Yarım
|3.330
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,71
|