***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ BOLLUK Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel MüdürÇİĞDEM FERDA ARSLAN Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıFATİH KOÇ Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112125BIST