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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2023 17:55
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BİROL SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Değil Acıbadem Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi, Acıbadem Teknoloji A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lifeclub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 20.6 A ve B Bağımsız Üye Değil
ALİ BOLLUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 16.3 A ve B Bağımsız Üye Değil
SELAHATTİN ZORALİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Değil Taxim Capital Advisers Limited İrtibat Bürosu Yönetici,Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Netcad Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alke Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Cyberwise Bilişim Ticaret A.Ş. (eski unvanı Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SR Bilişim Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
ÇİĞDEM FERDA ARSLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.02.2023 İcrada Görevli Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu GMY Hayır 3.57 A ve B Bağımsız Üye Değil
MÜGE TUNA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2022 İcrada Görevli Değil Canyon Venture Partners ? Clairfield International Türkiye Partner Ofisinde Yönetici Direktör Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041810 Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET TARKAN ANDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2022 İcrada Görevli Değil JLL Türkiye şirketinde Co-CEO Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041810 Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115592


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MRSHL 685,40 65.935.791 % 10,00  
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Tam 7.635 7.704 25,00  
Yarım 3.730 3.770 12,00  
Çeyrek 1.865 1.885 6,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 0,07  
Gümüş Gr. 13,27 13,28 0,02  
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