***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2023 08:42
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 20000000 TRY 9 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 204000000 TRY 91 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175689
BIST
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11:276.830
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 86,45
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0524
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2730,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1888
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0423
En Düşük
29,7097
11:271.714,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.714,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:27
|CVKMD
|255,20
|225.621.232
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|294.674.476
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.737.465
|% 9,99
|
|OTTO
|240,30
|645.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|8,54
|58.597.141
|% 9,91
|
|FORTE
|73,95
|80.808.683
|% -4,70
|
|HUNER
|10,10
|86.522.060
|% -2,51
|
|AZTEK
|46,16
|38.928.977
|% -1,75
|
|DGNMO
|9,50
|5.311.802
|% -1,14
|
|YYLGD
|35,64
|58.018.901
|% -1,00
|
|ASTOR
|103,40
|2.106.387.385
|% 0,39
|
|EUPWR
|179,40
|506.698.696
|% 1,76
|
|ALFAS
|775,00
|398.012.571
|% 1,44
|
|CWENE
|265,40
|389.438.696
|% 1,07
|
|BIENY
|60,15
|380.163.879
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,56
|1.633.747.033
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|CANTE
|17,74
|1.791.761.821
|% 0,57
|
|ODAS
|11,58
|919.067.992
|% 6,83
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9483
|26,9594
|% 0,19
|
|Euro
|30,0140
|30,0423
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,8808
|35,0557
|% 0,45
|
|Frank
|31,3429
|31,5317
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1683
|7,2043
|% 0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,23
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.151
|11.257
|2,00
|
|Yarım
|5.567
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|0,56
|