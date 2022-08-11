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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.08.2022 20:08
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Karar Sayısı
2022/42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   a) Şirketimizin "01.01.2022 - 30.06.2022 " hesap dönemine ait  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetimden geçmemiş 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını,  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
Ali Bolluk
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054841


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Tam 6.955 7.034 42,00  
Yarım 3.389 3.439 21,00  
Çeyrek 1.700 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,49  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,28  
B. Petrol 98,02 98,02 -1,58  
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