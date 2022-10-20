***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.10.2022 21:02
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklamalarda Belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Ürdün'de faaliyete geçmek üzere münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplam 5 mağaza açılması planlanmaktadır.
Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073200
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05973,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,46
|Açılış
|: 973,83
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5920
|% -0,02
|
|Euro
|18,1899
|18,2246
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7887
|20,8929
|% 0,13
|
|Frank
|18,4326
|18,5436
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-0,16
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.618
|6.707
|-6,00
|
|Yarım
|3.224
|3.279
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.641
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,12
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,18
|