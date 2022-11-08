***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNOVSUN RETAIL and MANAGEMENT MMCVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih04/11/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAçıklamalarda Belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Azerbaycan'da faaliyete geçmek üzere %100 ''Novco MMC'' ortağı olan ''NOVSUN RETAIL and MANAGEMENT MMC'' firması ile münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplam 10 mağaza açılması planlanmaktadır.Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078384BIST