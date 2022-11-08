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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.11.2022 20:27
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
NOVSUN RETAIL and MANAGEMENT MMC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklamalarda Belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Azerbaycan'da faaliyete geçmek üzere  %100 ''Novco MMC'' ortağı olan ''NOVSUN RETAIL and MANAGEMENT MMC'' firması ile  münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye göre,  2023-2027 yılları arasında toplam 10 mağaza açılması planlanmaktadır.
Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078384


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OTTO 40,70 1.098.139 % 10,00  
GRSEL 15,95 31.682.808 % 10,00  
KMPUR 117,70 114.465.646 % 10,00  
HEKTS 32,80 3.168.576.061 % 9,99  
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Frank 18,7923 18,9055 % 0,93  
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Tam 6.833 6.903 155,00  
Yarım 3.330 3.375 76,00  
Çeyrek 1.670 1.687 37,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,40 0,60  
Gümüş Gr. 12,77 12,78 0,42  
B. Petrol 95,86 95,86 -2,06  
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