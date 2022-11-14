***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAçıklamalarda Belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile Cezayir'de yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplam 4 mağaza açılması planlanmaktadır.Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079696BIST