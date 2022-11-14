***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.11.2022 09:37
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklamalarda Belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Cezayir'de yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplam 4 mağaza açılması planlanmaktadır.
Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079696
BIST
12:414.547
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 91,16
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:4118,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:4119,2035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0167
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:411.053,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.053,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:41
|GZNMI
|52,80
|74.925.824
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|47.103.832
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|622.354.193
|% 10,00
|
|INVEO
|33,22
|124.003.564
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.987.523
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|295.886.982
|% -9,93
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,20
|251.374.381
|% -6,23
|
|HLGYO
|4,33
|174.218.507
|% -4,84
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,00
|4.770.121.106
|% -1,35
|
|EREGL
|37,42
|2.027.326.650
|% 2,52
|
|ASELS
|40,02
|1.827.559.911
|% 2,99
|
|ODAS
|11,63
|1.824.082.279
|% 7,59
|
|AKFGY
|4,59
|1.154.664.810
|% 1,32
|
|AKFGY
|4,59
|1.154.664.810
|% 1,32
|
|SKBNK
|2,29
|379.905.886
|% 6,02
|
|ODAS
|11,63
|1.824.082.279
|% 7,59
|
|EKGYO
|5,39
|787.729.106
|% 1,70
|
|TSKB
|3,16
|338.126.938
|% 2,93
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6085
|% 0,34
|
|Euro
|19,1897
|19,2035
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,8873
|21,9971
|% -0,06
|
|Frank
|19,6130
|19,7311
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,36
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-8,53
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.954
|7.069
|51,00
|
|Yarım
|3.377
|3.456
|25,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,92
|95,92
|-0,07
|