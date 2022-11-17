***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.11.2022 18:05
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Katar'da faaliyete geçmek üzere münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 4 mağaza açılması planlanmaktadır.
Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080943
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,3259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.053,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6184
|% 0,16
|
|Euro
|19,3001
|19,3259
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,9920
|22,1023
|% -0,43
|
|Frank
|19,4728
|19,5901
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,27
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|-6,44
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.005
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.402
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,55
|-0,27
|
|B. Petrol
|90,14
|90,14
|-2,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
-
17:58
MEPET, KATMR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında