***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.05.2023 16:25
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Kuveyt ve Bahreyn'de faaliyete geçmek üzere münhasır bayilik sözleşmeleri imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında Kuveyt'te 5 yılda 5 mağaza,Bahreyn'de 5 yılda 3 mağaza açılması planlanmaktadır.
Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151980
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.257,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.258,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7544
|19,7587
|% 0,21
|
|Euro
|21,4303
|21,4494
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5774
|24,7007
|% 0,12
|
|Frank
|21,8840
|22,0159
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2530
|5,2793
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-7,81
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.455
|4.584
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.285
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|1,64
|