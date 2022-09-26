***TAC* *ARASE* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
26.09.2022 18:16
***TAC******ARASE******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan 'ARASE' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065343
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05975,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 975,43
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|3,74
|171.526.121
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|1.896.716
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.452.921
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.447.560
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.527.149
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|2.811.998
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.176.984
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.164.531
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.297.074
|% -9,97
|
|THYAO
|69,35
|3.339.997.582
|% -2,12
|
|SASA
|66,10
|3.335.787.004
|% 6,79
|
|VESTL
|37,08
|2.858.541.386
|% 3,69
|
|ISCTR
|7,65
|2.368.819.950
|% -2,30
|
|YKBNK
|6,92
|2.310.567.919
|% -0,29
|
|YKBNK
|6,92
|2.310.567.919
|% -0,29
|
|ISCTR
|7,65
|2.368.819.950
|% -2,30
|
|EKGYO
|3,93
|1.232.090.254
|% -1,01
|
|ZOREN
|4,28
|1.176.690.916
|% -4,25
|
|SKBNK
|2,28
|538.390.578
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4483
|18,4559
|% 0,23
|
|Euro
|17,8293
|17,8586
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,8861
|19,9858
|% -0,21
|
|Frank
|18,5611
|18,6730
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8917
|4,9162
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,44
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.748
|-14,00
|
|Yarım
|3.237
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,04
|
|B. Petrol
|85,87
|85,87
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
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17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de