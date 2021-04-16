***TAC* *AYDEM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
16.04.2021 14:15
***TAC******AYDEM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928769
BIST
17:241.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:248,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:249,6787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0725
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:24461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,29
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:24
|QUAGR
|29,12
|192.230.053
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.379
|% 9,79
|
|INDES
|31,68
|198.743.368
|% 9,77
|
|RYSAS
|3,30
|11.250.769
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|111.875.715
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.067.818
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.071.209
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.552.106.071
|% -0,41
|
|EREGL
|18,12
|1.230.466.190
|% 0,50
|
|ODAS
|3,37
|726.006.653
|% -8,42
|
|PETKM
|6,37
|539.916.586
|% -0,62
|
|FROTO
|183,60
|498.200.117
|% 3,26
|
|GARAN
|7,28
|1.552.106.071
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|726.006.653
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|410.557.042
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,88
|332.311.062
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|146.029.338
|% -2,99
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0652
|8,0710
|% 0,80
|
|Euro
|9,6674
|9,6787
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,1172
|11,1730
|% 1,01
|
|Frank
|8,7523
|8,8051
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1449
|2,1557
|% 0,73
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|16,29
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,87
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,35
|
Seans Raporu
17:24
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17:39RTALB
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, TTKOM
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 02 kaybederek (% -0.33 ) 1, 216
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17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ITTFH, SAMAT, SODSN, PEKGY, BRMEN, TKURU, TUREX