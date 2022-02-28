***TAC* *EGEPO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
28.02.2022 15:57
***TAC******EGEPO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005096
BIST
17:451.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.920
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1.957
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|: 838,71
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.614.342
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.615.891
|% -10,00
|
|AEFES
|24,22
|74.592.509
|% -9,76
|
|IHYAY
|0,66
|11.996.694
|% -9,59
|
|AGESA
|20,88
|4.607.344
|% -9,06
|
|IHEVA
|1,00
|39.122.125
|% -7,41
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
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|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|EREGL
|31,24
|2.321.315.409
|% 0,26
|
|TUPRS
|191,90
|1.420.461.449
|% 6,67
|
|GARAN
|11,16
|1.286.100.119
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,56
|807.376.164
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
|
|EKGYO
|2,00
|313.605.206
|% -1,96
|
|HUNER
|2,77
|402.525.512
|% 3,75
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|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8006
|13,8111
|% 0,11
|
|Euro
|15,5221
|15,5877
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,4723
|18,5649
|% 0,14
|
|Frank
|14,9692
|15,0593
|% 0,82
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|Riyal
|3,6691
|3,6875
|% 0,07
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.914
|23,21
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|Altın Gr.
|849
|849
|10,05
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
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|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
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|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
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|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|0,20
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|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,10
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|B. Petrol
|97,27
|97,27
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