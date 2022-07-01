***TAC* *EGEPO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
01.07.2022 13:50
***TAC******EGEPO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan NASMED Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040644
BIST
15:252.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 38,25
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:2516,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0591
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:2517,4594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0680
|Açılış
|: 17,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:25961,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,96
|Açılış
|: 962,40
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ISSEN
|28,16
|58.730.574
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,00
|1.104.534.286
|% 8,82
|
|GESAN
|45,68
|220.559.060
|% 8,71
|
|BOBET
|6,61
|31.931.072
|% 8,01
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|31.781.933
|% -4,69
|
|RTALB
|7,12
|98.299.642
|% -4,56
|
|AKCNS
|20,50
|5.133.205
|% -3,94
|
|EGPRO
|34,52
|11.306.034
|% -3,68
|
|THYAO
|49,36
|4.102.292.473
|% 5,47
|
|SISE
|21,22
|1.267.561.938
|% -1,30
|
|KOZAL
|185,00
|1.104.534.286
|% 8,82
|
|EREGL
|27,22
|925.546.387
|% 0,29
|
|TUPRS
|271,00
|805.025.001
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,65
|234.500.820
|% 0,38
|
|THYAO
|49,36
|4.102.292.473
|% 5,47
|
|YKBNK
|4,37
|357.869.326
|% 0,92
|
|ODAS
|2,91
|236.500.950
|% 0,69
|
|SISE
|21,22
|1.267.561.938
|% -1,30
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7474
|16,7520
|% 0,32
|
|Euro
|17,4475
|17,4538
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,0883
|20,1891
|% -0,89
|
|Frank
|17,3458
|17,4502
|% -0,36
|
|Riyal
|4,4490
|4,4713
|% 0,31
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,34
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.439
|6.526
|-64,00
|
|Yarım
|3.151
|3.191
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,58
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,06
|
Seans Raporu
15:23
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15:38XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 19, 136.00 milyon TL de
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15:38FENER
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15:36THYAO
Yüzde 5.38 oranında artışla 49.32 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 306, 413 adet işlem
-
15:35PEKGY
Yüzde 6.14 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 124, 310 adet işlem
-
15:34BOBET
Yüzde 8.01 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 173 adet işlem