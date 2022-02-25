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***TAC* *KLGYO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

25.02.2022 13:36
***TAC* *KLGYO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Arac


***TAC******KLGYO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 620.000.000 TL`den 1.395.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 775.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 14.024.363 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
BÜLENT DURSUN 3.000.001 % 21 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
ERCAN GÜZEL 7.897.602 % 56 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 869.744 % 6 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 2.360.000 % 17 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004411


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Altın Gr. 853 853 -1,90  
Cumhuriyet 5.706 5.792 -378,00  
Tam 5.669 5.830 -376,60  
Yarım 2.740 2.820 -182,17  
Çeyrek 1.374 1.410 -91,08  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,13  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,01  
B. Petrol 95,38 95,38 -0,04  
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