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***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

04.07.2022 09:27
***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Arac


***TAC******KLRHO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Kiler Holding A.Ş paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON 8.310.108 % 8,52 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON 8.310.108 % 8,52 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040985


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 6,75 18.315.917 % 5,63  
GEDZA 23,00 12.216.575 % 5,22  
TETMT 235,20 1.356.362 % 4,21  
AKFGY 2,27 32.236.201 % 3,65  
GZNMI 43,44 3.361.925 % 3,23  
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10:27 Alış Satış %  
Dolar 16,9354 16,9505 % 0,74  
Euro 17,5852 17,6038 % 0,38  
Sterlin 20,3518 20,4538 % 0,33  
Frank 17,4845 17,5899 % 0,38  
Riyal 4,4884 4,5110 % 0,50  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -1,18  
Altın Gr. 982 982 4,17  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.555 6.641 15,00  
Yarım 3.208 3.247 7,00  
Çeyrek 1.607 1.623 4,00  
Gümüş.Ons 20,00 20,03 0,04  
Gümüş Gr. 10,86 10,87 0,06  
B. Petrol 113 113 -0,11  
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