***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
04.07.2022 09:27
***TAC******KLRHO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Kiler Holding A.Ş paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON 8.310.108 % 8,52 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON 8.310.108 % 8,52 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040985
BIST
10:272.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,87
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:2716,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1243
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9505
En Düşük
16,7799
10:2717,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0670
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:27981,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,76
|Açılış
|: 981,54
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,40
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:27
|RTALB
|6,75
|18.315.917
|% 5,63
|
|GEDZA
|23,00
|12.216.575
|% 5,22
|
|TETMT
|235,20
|1.356.362
|% 4,21
|
|AKFGY
|2,27
|32.236.201
|% 3,65
|
|GZNMI
|43,44
|3.361.925
|% 3,23
|
|ULUSE
|207,00
|8.964.071
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|RYSAS
|8,35
|758.315
|% -4,90
|
|DYOBY
|12,14
|2.207.456
|% -4,78
|
|THYAO
|47,68
|609.207.154
|% 0,00
|
|EREGL
|26,44
|282.751.379
|% 1,85
|
|KOZAL
|196,40
|246.480.264
|% -0,05
|
|KOZAA
|29,00
|193.982.934
|% 2,47
|
|SISE
|21,28
|185.188.706
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,82
|139.597.936
|% -0,35
|
|ODAS
|2,75
|84.314.759
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,28
|90.132.387
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|35.129.781
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,89
|160.654.083
|% 2,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9354
|16,9505
|% 0,74
|
|Euro
|17,5852
|17,6038
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,3518
|20,4538
|% 0,33
|
|Frank
|17,4845
|17,5899
|% 0,38
|
|Riyal
|4,4884
|4,5110
|% 0,50
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,18
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,17
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.555
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,11
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42RTALB
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 776, 104 adet işlem
-
10:41GEDZA
Yüzde 5.12 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 539, 412 adet işlem
-
10:40XU100
Endeks 2, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 4, 013.00 milyon TL de
-
10:39RTALB
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 980 adet işlem
-
10:38AKFGY
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 599, 322 adet işlem