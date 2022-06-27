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***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

27.06.2022 19:08
***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***TAC******KLRHO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [KLRHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
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Kiler Holding A.Ş İzahname Ekleri 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039544


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 7,92 10.121.895 % 10,00  
RYSAS 8,47 13.609.340 % 10,00  
KRGYO 6,93 52.904.660 % 10,00  
SELVA 8,92 66.011.512 % 9,99  
BERA 15,98 363.597.295 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,5072 16,5090 % -2,22  
Euro 17,4692 17,5741 % -1,42  
Sterlin 20,2407 20,3422 % -2,01  
Frank 17,2369 17,3407 % -1,77  
Riyal 4,3961 4,4181 % -2,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -4,00  
Altın Gr. 970 970 -22,25  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.428 6.589 -273,00  
Yarım 3.156 3.223 -133,00  
Çeyrek 1.581 1.611 -67,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,17 0,00  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 -0,24  
B. Petrol 111 111 2,06  
Seans Raporu 18:05
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