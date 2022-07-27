***TAC* *OBASE* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
27.07.2022 13:39
***TAC******OBASE******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("OBASE") Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048010
BIST
13:342.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,56
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3417,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3418,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1066
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:34991,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,14
|Açılış
|: 991,12
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.769.032
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.732.557
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.536.641
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|15.329.180
|% 9,96
|
|UFUK
|77,10
|2.414.872
|% -7,11
|
|PEGYO
|2,43
|36.838.175
|% -4,71
|
|DESPC
|11,24
|7.276.121
|% -3,77
|
|KORDS
|46,14
|108.416.974
|% -3,75
|
|MTRKS
|62,80
|4.204.797
|% -3,68
|
|THYAO
|49,48
|2.016.766.615
|% 0,98
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|549.194.032
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|483.535.307
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,58
|284.810.387
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|294.248.205
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|95.204.404
|% 6,25
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8897
|17,9025
|% 0,25
|
|Euro
|18,1778
|18,1966
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,5221
|21,6301
|% 0,49
|
|Frank
|18,5432
|18,6549
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7497
|4,7736
|% 0,26
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|4,98
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.678
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,30
|