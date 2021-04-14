***TAC* *TCRYT* *GWIND*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
14.04.2021 13:11
***TAC******TCRYT******GWIND*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http
13:391.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 24,30
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:398,0753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:399,6605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0366
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:39452,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,69
|Açılış
|: 452,22
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:37
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.076.855
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|21.937.286
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.050.330
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|663.684.618
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|111.721.817
|% -10,00
|
|SERVE
|15,30
|57.009
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|74.866.518
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.450.288
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|GARAN
|6,93
|949.601.138
|% 3,43
|
|EREGL
|17,18
|751.316.869
|% 0,53
|
|SASA
|46,54
|663.684.618
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|455.992.205
|% -0,54
|
|PETKM
|6,14
|306.125.112
|% 0,33
|
|GARAN
|6,93
|949.601.138
|% 3,43
|
|IHLAS
|0,66
|75.891.866
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|213.675.404
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|126.686.356
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|275.082.645
|% 1,94
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0684
|8,0737
|% -0,39
|
|Euro
|9,6504
|9,6595
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,0628
|11,1183
|% -0,46
|
|Frank
|8,7079
|8,7604
|% -0,71
|
|Riyal
|2,1431
|2,1539
|% -0,55
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-1,85
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.980
|3.055
|-38,87
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-18,80
|
|Çeyrek
|722
|739
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|1,02
|