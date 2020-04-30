***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.03.2020Genel Kurul Tarihi 02.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2020Ülke TürkiyeŞehir DÜZCEİlçe DÜZCE MERKEZAdres GÖLORMANI KÖYÜ NO:158-159 MERKEZ DÜZCEGündem Maddeleri1 - Açılış ve divan teşekkülü,genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi2 - Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi3 - Yönetim kurulu üyelerine sermaye piyasası kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi5 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi6 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi7 - 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi8 - Yönetim kurulu üyelerine Türk ticaret kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli iznin verilmesi9 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 202003201739.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarDünyada ve ülkemizde meydana gelen Covid-19 salgını sebebiyle genel kurulumuzun fiziki katılım imkanı olanaksız hale gelmiş olup ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842029BIST