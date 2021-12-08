***TAMFA* *DNYVA* *ZORLF* *YATVK* *HLVKS* *VAKVK* *DENIZ* *VESBE* *AKBNK* *NURVK* *PHLLP* *GEDIK* *SKBNK* *MGROS* *DNFIN* *KTKVK* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT
08.12.2021 17:28
***TAMFA******DNYVA******ZORLF******YATVK******HLVKS******VAKVK******DENIZ******VESBE******AKBNK******NURVK******PHLLP******GEDIK******SKBNK******MGROS******DNFIN******KTKVK******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, DENIZ, DNFIN, DNYVA, GEDIK, HLVKS, KTKVK, MGROS, NURVK, PHLLP, SKBNK, SKYMD, TAMFA, VAKVK, VESBE, YATVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2133 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2133 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32228 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS62214 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2155 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMA2112 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2139 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF32219 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE TRSVEST62314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32224 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT280531T14 DEVLET TAHVİLİ 08/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982037
BIST