Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA* *EMVAR* *ZKBVK* *YATVK* *BRKT* *TFNVK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

25.05.2021 17:48



***TAMFA******EMVAR******ZKBVK******YATVK******BRKT******TFNVK******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, YATVK, TFNVK, EMVAR, ZKBVK, QNBFL, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF92114 50.000.000 25.05.2021 02.09.2021 27.05.2021
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS52215 250.000.000 24.05.2021 25.05.2022 27.05.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK92127 700.000.000 25.05.2021 10.09.2021 27.05.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK82118 100.000.000 25.05.2021 24.08.2021 27.05.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK82125 400.000.000 25.05.2021 25.08.2021 27.05.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR92152 84.500.000 25.05.2021 14.09.2021 27.05.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT82125 175.000.000 25.05.2021 20.08.2021 27.05.2021


İlgili Şirketler [TAMFA, YATVK, TFNVK, EMVAR, ZKBVK, QNBFL, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937958


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.400
Değişim :  -3,58% |  -51,96
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.452  
En Yüksek
1.459 En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 30,80 103.188.780 % 10,00  
TRILC 47,18 291.869.161 % 9,98  
BURVA 28,88 27.362.403 % 9,98  
ESCOM 6,51 30.069.020 % 9,97  
OZRDN 9,52 2.470.390 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4841 8,4877 % 1,18  
Euro 10,3817 10,3901 % 1,36  
Sterlin 11,9331 11,9930 % 0,79  
Frank 9,4077 9,4643 % 0,98  
Riyal 2,2535 2,2648 % 1,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 12,31  
Altın Gr. 515 515 8,13  
Cumhuriyet 3.394 3.445 42,00  
Tam 3.378 3.465 45,61  
Yarım 1.633 1.676 22,06  
Çeyrek 819 838 11,03  
Gümüş.Ons 27,91 27,94 0,15  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 0,11  
B. Petrol 68,50 68,50 0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru