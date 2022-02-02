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***TAMFA* *KORTS* *QNBFF* *HLVKS* *ARCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.02.2022 17:46
***TAMFA* *KORTS* *QNBFF* *HLVKS* *ARCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***TAMFA******KORTS******QNBFF******HLVKS******ARCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, HLVKS, QNBFF, KORTS, ARCLK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF42226 55.000.000 02.02.2022 20.04.2022 04.02.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42243 85.000.000 02.02.2022 27.04.2022 04.02.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF52217 53.472.000 02.02.2022 10.05.2022 04.02.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT72215 68.110.000 02.02.2022 20.07.2022 04.02.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT32311 77.050.000 02.02.2022 02.03.2023 04.02.2022
- Arçelik A.Ş. ARCLK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSARCL22323 700.000.000 02.02.2022 07.02.2023 04.02.2022


İlgili Şirketler [TAMFA, HLVKS, QNBFF, KORTS, ARCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999034


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PARSN 39,38 152.339.635 % 10,00  
PKENT 369,20 33.385.127 % 9,98  
DESA 9,40 29.839.289 % 9,94  
OZGYO 2,26 86.095.118 % 9,71  
KONTR 121,70 363.143.486 % 8,37  
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Altın Gr. 787 787 4,26  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,49 22,53 0,13  
Gümüş Gr. 9,81 9,83 0,05  
B. Petrol 91,52 91,52 0,41  
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