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***TAMFA* *NRBNK* *ALNTF* *ATLFA* *VAKVK* *GARFA* *EKTVK* *ISFIN* *CAGFA* *NURVK* *PHLLP* *KORTS* *DYBNK* *OSMEN* *BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

01.09.2022 17:24
***TAMFA* *NRBNK* *ALNTF* *ATLFA* *VAKVK* *GARFA* *EKTVK* *ISFIN* *CAGFA* *NURVK* *PHLLP* *KORTS* *DYBNK* *OSM


***TAMFA******NRBNK******ALNTF******ATLFA******VAKVK******GARFA******EKTVK******ISFIN******CAGFA******NURVK******PHLLP******KORTS******DYBNK******OSMEN******BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ATLFA, BRKT, CAGFA, DYBNK, EKTVK, GARFA, ISFIN, KORTS, NRBNK, NURVK, OSMEN, PHLLP, TAMFA, VAKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92226 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92234 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92217 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92217 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF92215 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
D YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNK92213 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92247 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92247 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92219 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN92240 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92237 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92238 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92238 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK92216 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92213 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92221 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF92213 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059387


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