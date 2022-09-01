***TAMFA* *NRBNK* *ALNTF* *ATLFA* *VAKVK* *GARFA* *EKTVK* *ISFIN* *CAGFA* *NURVK* *PHLLP* *KORTS* *DYBNK* *OSMEN* *BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***TAMFA******NRBNK******ALNTF******ATLFA******VAKVK******GARFA******EKTVK******ISFIN******CAGFA******NURVK******PHLLP******KORTS******DYBNK******OSMEN******BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, ATLFA, BRKT, CAGFA, DYBNK, EKTVK, GARFA, ISFIN, KORTS, NRBNK, NURVK, OSMEN, PHLLP, TAMFA, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92226 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92234 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92217 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92217 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF92215 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaD YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNK92213 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92247 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92247 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92219 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN92240 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92237 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92238 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92238 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK92216 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92213 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92221 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF92213 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059387BIST