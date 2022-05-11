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***TAMFA* *YKYAT* *ALNTF* *AKFK* *HUZFA* *INFO* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.05.2022 17:37
***TAMFA* *YKYAT* *ALNTF* *AKFK* *HUZFA* *INFO* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Se


***TAMFA******YKYAT******ALNTF******AKFK******HUZFA******INFO******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKFK, TAMFA, HUZFA, YKYAT, ALNTF, INFO, AGHOL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK52319 160.250.000 10.05.2022 09.05.2023 13.05.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82214 100.000.000 11.05.2022 03.08.2022 13.05.2022
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF82215 10.000.000 11.05.2022 03.08.2022 13.05.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM82214 280.200.000 11.05.2022 10.08.2022 13.05.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF92218 67.000.000 11.05.2022 08.09.2022 13.05.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM82210 174.500.000 11.05.2022 10.08.2022 13.05.2022
- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYAZI52323 200.000.000 11.05.2022 24.05.2023 13.05.2022
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82233 155.000.000 11.05.2022 16.08.2022 13.05.2022


İlgili Şirketler [AKFK, TAMFA, HUZFA, YKYAT, ALNTF, INFO, AGHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029360


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Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,76 21,79 0,51  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 0,28  
B. Petrol 108 108 5,05  
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