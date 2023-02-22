Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA* *YKYAT* *HALKI* *HEKTS* *EKTVK* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.02.2023 17:37
***TAMFA* *YKYAT* *HALKI* *HEKTS* *EKTVK* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***TAMFA******YKYAT******HALKI******HEKTS******EKTVK******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, YKYAT, HALKI, TAMFA, HEKTS, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK62322 45.000.000 22.02.2023 02.06.2023 24.02.2023
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK82312 45.000.000 22.02.2023 17.08.2023 24.02.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM52340 486.550.000 22.02.2023 31.05.2023 24.02.2023
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK52313 444.000.000 22.02.2023 16.05.2023 24.02.2023
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF52316 80.000.000 22.02.2023 26.05.2023 24.02.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT52318 120.000.000 22.02.2023 23.05.2023 24.02.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT82315 1.250.000.000 22.02.2023 18.08.2023 24.02.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS523A2 500.000.000 22.02.2023 31.05.2023 24.02.2023


İlgili Şirketler [ULUFA, YKYAT, HALKI, TAMFA, HEKTS, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116048


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.071
Değişim :  -1,51% |  -77,98
Açılış :  5.163  
Önceki Kapanış :  5.149  
En Yüksek
5.175 En Düşük
5.047
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEGYO 2,31 11.098.307 % 10,00  
KLSYN 3,19 86.995.213 % 10,00  
ULUSE 287,30 27.438.304 % 9,99  
CANTE 68,30 138.433.670 % 9,98  
KAPLM 92,60 12.590.035 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8654 18,8799 % 0,07  
Euro 20,0483 20,0564 % -0,17  
Sterlin 22,7120 22,8259 % -0,25  
Frank 20,2219 20,3437 % -0,16  
Riyal 5,0157 5,0408 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 -4,69  
Altın Gr. 1.112 1.112 -1,04  
Cumhuriyet 7.591 7.705 -19,00  
Tam 7.609 7.674 -25,00  
Yarım 3.718 3.755 -12,00  
Çeyrek 1.859 1.878 -6,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 -0,28  
Gümüş Gr. 13,10 13,12 -0,13  
B. Petrol 80,80 80,80 -2,25  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru