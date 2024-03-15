***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024-08.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim KurulumuzManisa İli Turgutlu İlçesi, Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaat Yapım İşi' nin ihalesi sonucunda, Bayındırlar Yapı A.Ş. -Makfen Yapı İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmasına , bu kapsamda yer tesliminin gerçekleştirilerek ruhsat işlemlerinin başlaması ve sözleşme hükümleri çerçevesinde işlemlerinin yürütülmesi hususlarında idareye yetki verilmesine karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259296BIST