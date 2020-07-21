***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:21
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860892
BIST
17:06120.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 817,06
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
17:066,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:067,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:06405,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,35
|Açılış
|: 405,10
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.279.630
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.004
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.809.831
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.705.295
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,15
|111.767.822
|% -7,95
|
|LUKSK
|20,80
|2.580.092
|% -6,81
|
|DITAS
|28,42
|5.328.497
|% -5,58
|
|GARAN
|8,08
|1.713.615.052
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,30
|803.051.073
|% 0,00
|
|AFYON
|4,75
|770.441.642
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,36
|766.500.947
|% -1,11
|
|ADESE
|2,63
|680.834.459
|% 4,78
|
|EKGYO
|2,30
|803.051.073
|% 0,00
|
|ADESE
|2,63
|680.834.459
|% 4,78
|
|GARAN
|8,08
|1.713.615.052
|% 2,28
|
|GSDHO
|2,40
|500.460.667
|% 7,14
|
|ODAS
|2,83
|584.165.881
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6793
|8,7228
|% 0,28
|
|Frank
|7,2646
|7,3083
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,48
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.650
|26,50
|
|Tam
|2.707
|2.719
|27,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22YAPRK
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 457 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 884 artarak (% 0.81 ) 110, 485
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, KPHOL, MEGAP, MERIT, SELGD, YONGA, KERVN, TKURU, ETILR
-
17:21
MEGAP, BURVA, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
KERVT, HDFGS, RAYSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında