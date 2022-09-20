***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:59
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064196
BIST
13:173.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 10,66
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
13:1718,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
13:1718,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
13:17980,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,32
|Açılış
|: 980,78
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PINSU
|8,84
|48.914.919
|% 9,95
|
|HKTM
|37,34
|60.545.016
|% 9,69
|
|HDFGS
|2,71
|53.575.088
|% 8,40
|
|ZOREN
|3,55
|394.394.345
|% 8,23
|
|SMRTG
|49,38
|348.445.314
|% 7,39
|
|TSKB
|3,97
|10.384.543
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.230.014
|% -9,95
|
|HALKB
|8,06
|1.717.790.521
|% -9,94
|
|VAKBN
|8,43
|3.207.444.896
|% -9,94
|
|VAKBN
|8,43
|3.207.444.896
|% -9,94
|
|THYAO
|69,80
|2.563.270.791
|% 1,53
|
|ISCTR
|7,94
|2.206.765.336
|% 0,63
|
|ASELS
|30,10
|2.150.208.178
|% -1,05
|
|GARAN
|19,13
|1.894.106.770
|% -2,45
|
|VAKBN
|8,43
|3.207.444.896
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,94
|2.206.765.336
|% 0,63
|
|EKGYO
|3,83
|1.000.987.148
|% -2,79
|
|YKBNK
|6,90
|1.575.169.945
|% 2,37
|
|HALKB
|8,06
|1.717.790.521
|% -9,94
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2903
|18,3170
|% 0,13
|
|Euro
|18,3276
|18,3420
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,8347
|20,9392
|% 0,07
|
|Frank
|18,8673
|18,9810
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8537
|4,8780
|% 0,22
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,94
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.669
|6.750
|-39,00
|
|Yarım
|3.249
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|0,01
|