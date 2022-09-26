***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 13:10
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065196
BIST
14:333.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -43,45
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3318,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3317,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:33973,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 973,30
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:31
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.044.025
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.576.551
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.074.796
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.883.538
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.845.827
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|891.110
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.250.217
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|443.928.831
|% -9,88
|
|VESBE
|9,66
|647.212.771
|% 2,88
|
|BIMAS
|120,80
|608.892.244
|% 0,58
|
|VAKBN
|7,23
|575.204.413
|% -4,24
|
|TTKOM
|12,18
|575.123.964
|% 3,66
|
|EKGYO
|3,90
|560.659.622
|% -1,76
|
|KATMR
|1,80
|320.576.551
|% 9,76
|
|EKGYO
|3,90
|560.659.622
|% -1,76
|
|ADESE
|1,01
|91.919.215
|% -2,88
|
|VAKBN
|7,23
|575.204.413
|% -4,24
|
|HALKB
|7,26
|541.706.832
|% -3,59
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4394
|18,4644
|% 0,27
|
|Euro
|17,8327
|17,8372
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,8253
|19,9247
|% -0,51
|
|Frank
|18,5247
|18,6363
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-3,08
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.640
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.231
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|-0,90
|