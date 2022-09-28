***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:28
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065702
BIST
17:193.219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -46,61
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:1918,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:1917,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1721
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:19981,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,75
|Açılış
|: 981,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KUYAS
|8,80
|83.713.628
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|13.373.306
|% 9,99
|
|CANTE
|120,00
|100.080.984
|% 9,99
|
|IDEAS
|25,62
|36.082.993
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|65.181.015
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.721.240
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.278.156
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.745.621
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|66.096.708
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.524.616
|% -9,71
|
|THYAO
|69,15
|2.604.214.193
|% -2,61
|
|YKBNK
|7,20
|2.387.831.529
|% -0,55
|
|SASA
|68,05
|2.128.137.228
|% -1,38
|
|GARAN
|19,78
|2.121.763.832
|% 0,82
|
|AKBNK
|11,59
|2.030.911.822
|% -1,95
|
|EKGYO
|3,92
|1.443.333.949
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,20
|2.387.831.529
|% -0,55
|
|TSKB
|2,35
|673.741.295
|% -7,11
|
|SKBNK
|1,86
|465.524.616
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,74
|1.510.196.071
|% -1,28
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5022
|18,5257
|% 0,42
|
|Euro
|17,8360
|17,8567
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,7374
|19,8363
|% 0,03
|
|Frank
|18,7298
|18,8426
|% 1,18
|
|Riyal
|4,9013
|4,9259
|% 0,30
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|21,51
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,08
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.654
|6.741
|65,00
|
|Yarım
|3.237
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,19
|
|B. Petrol
|86,32
|86,32
|1,45
|
Seans Raporu
17:17
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17:32TATGD
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 24.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 382 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 74 kaybederek (% -1.57 ) 3, 504
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17:31XU100
Endeks 3, 213 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 43, 361.00 milyon TL de
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17:31CEMAS
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 387, 397 adet işlem
-
17:29TRILC
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 146 adet işlem