***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:00
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075141
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
0
En Düşük
0
12:3518,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3518,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
12:35982,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 982,65
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AEFES
|47,00
|55.187.425
|% 0,00
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% 0,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 0,00
|
|AKENR
|3,44
|48.263.124
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|46.038.023
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,60
|367.168.160
|% -65,62
|
|GSRAY
|5,46
|109.144.802
|% 0,00
|
|INTEM
|89,90
|9.846.466
|% 0,00
|
|IPEKE
|25,28
|82.401.515
|% 0,00
|
|ISFIN
|8,50
|48.262.827
|% 0,00
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6130
|% 0,17
|
|Euro
|18,5174
|18,5333
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5226
|21,6305
|% 0,03
|
|Frank
|18,5866
|18,6986
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9374
|4,9621
|% 0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-1,00
|
|Altın Gr.
|983
|983
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.597
|6.674
|-62,00
|
|Yarım
|3.215
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-0,98
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında