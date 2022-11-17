***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 16:53
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080903
BIST
16:474.559
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -109,62
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:4718,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:4719,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1046
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2024
16:471.052,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,36
|Açılış
|: 1.052,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,75
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MTRKS
|42,90
|134.154.536
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.594.876
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.594.876
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|143.648.104
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.319.655
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|28.663.862
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.001.733
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.315.948.676
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|75.368.354
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|207.083.668
|% -9,98
|
|THYAO
|108,00
|10.287.785.460
|% 3,25
|
|EREGL
|37,40
|6.321.482.391
|% 0,97
|
|ASELS
|41,16
|5.550.155.048
|% 3,31
|
|KONTR
|194,10
|4.436.489.479
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,60
|3.049.293.186
|% -6,71
|
|EKGYO
|5,49
|1.837.474.379
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,18
|1.037.436.433
|% 3,25
|
|VAKBN
|9,60
|3.049.293.186
|% -6,71
|
|HALKB
|9,90
|2.848.363.186
|% -3,70
|
|ISCTR
|9,53
|2.656.971.618
|% -3,93
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6199
|% 0,16
|
|Euro
|19,2148
|19,2284
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,8690
|21,9787
|% -0,99
|
|Frank
|19,4873
|19,6047
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% 0,16
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-16,96
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|7.037
|7.143
|-61,00
|
|Tam
|7.005
|7.119
|-43,00
|
|Yarım
|3.402
|3.481
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.740
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,85
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|-1,24
|
Seans Raporu
16:47
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17:03XU100
Endeks 4, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 35 altında . İşlem hacmi 93, 659.00 milyon TL de
-
17:02YEOTK
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 490 adet işlem
-
17:01ELITE
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 47.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 765 adet işlem
-
16:59YEOTK
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 98.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 105, 168 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 73 kaybederek (% -2.16 ) 4, 023