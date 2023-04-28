***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2023 14:25
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142764
BIST
16:184.712
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -78,13
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1819,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1821,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0280
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:181.242,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.242,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:18
|GOODY
|13,98
|15.264.035
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|19.333.558
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.817
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.731.856
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|70.528.354
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,30
|200.500.409
|% -9,66
|
|IMASM
|27,94
|596.692.547
|% -8,15
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|CVKMD
|187,00
|2.283.365.087
|% 0,81
|
|THYAO
|130,10
|1.748.646.628
|% -0,54
|
|KOPOL
|51,05
|1.683.472.553
|% -0,58
|
|KONTR
|135,20
|1.281.538.403
|% -6,24
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|EKGYO
|6,13
|531.741.321
|% -1,29
|
|YKBNK
|9,67
|670.225.222
|% -2,72
|
|KOZAL
|19,06
|1.188.370.119
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,52
|1.018.939.913
|% -2,82
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4367
|19,4612
|% 0,19
|
|Euro
|21,4156
|21,4316
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2571
|24,3788
|% 0,13
|
|Frank
|21,6963
|21,8270
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.090
|9.311
|29,00
|
|Yarım
|4.437
|4.560
|22,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.287
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|
Seans Raporu
16:18
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